Lire: de nouvelles pistes

Certains d’entre vous connaissent bien notre rayon musique et empruntent même beaucoup de CD. Pour d’autres usagers, les emprunts se font au hasard, en regardant une pochette qui les attirent, un titre qui leur « parle »…





Nous avons eu un coup de cœur pour le rappeur belge Scylla et son album « Pleine lune ».

Au départ, c’est peut-être le titre qui nous a plu car il était doux pour un album de rap, et cela nous paraissait paradoxal.

Nous avons donc voulu découvrir ce que cachait cet album.





D’abord, le chanteur : Scylla est un nom de scène qui fait référence à un monstre marin de la mythologie grecque. D’ailleurs, quand on écoute son album, plusieurs chansons font référence à la mer. Sa voix rauque transmet une émotion réelle quand on écoute ses chansons.

Ensuite, l’album « Pleine lune » : pour ce dernier, Scylla s’est associé à Sofiane Pamart, pianiste. Les paroles des chansons peuvent paraître dures, vraies, mais elles sont également très tendres.





Le mélange de ce rap à texte et des notes claires du piano créent une harmonie telle qu’on se laisse emporter dans un univers touchant et poétique. En écoutant cet album, on a l’impression que nous aussi allons pouvoir gravir les marches de l’escalier de la pochette et ainsi pouvoir atteindre la lune...Une découverte extraordinaire !